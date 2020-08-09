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"كورونا" يضم 521 جزائريًا جديدًا إلى مصابيه .. وينهي حياة 9

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع عدد المرضى بالفيروس إلى  35.160

سجلت الجزائر 521 إصابة جديدة بفيروس المستجد و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليوم (الأحد)، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 35.160 حالةً.

وأضاف أن إجمالي حالات الوفيات زاد إلى 1302 حالة وفاة، بينما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 24.506 حالات.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 09:40 PM

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ارتفاع عدد المرضى بالفيروس إلى  35.160

"كورونا" يضم 521 جزائريًا جديدًا إلى مصابيه .. وينهي حياة 9
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

سجلت الجزائر 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليوم (الأحد)، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 35.160 حالةً.

وأضاف أن إجمالي حالات الوفيات زاد إلى 1302 حالة وفاة، بينما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 24.506 حالات.

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، "كورونا" يضم 521 جزائريًا جديدًا إلى مصابيه .. وينهي حياة 9 ،
المصدر : الخليج 365

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