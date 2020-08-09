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أعلن السودان اليوم (الأحد) رفضه المشاركة في مفاوضات سد النهضة التي من المقرر أن تعقد غداً.
وأكد مصدر حكومي سوداني لقناة "الحدث"، أن الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها.
وبين أن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد.
وذكر المصدر أن الوسيط الإفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان.
السودان يرفض المشاركة في مفاوضات سد النهضة غداًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-09
أعلن السودان اليوم (الأحد) رفضه المشاركة في مفاوضات سد النهضة التي من المقرر أن تعقد غداً.
وأكد مصدر حكومي سوداني لقناة "الحدث"، أن الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها.
وبين أن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد.
وذكر المصدر أن الوسيط الإفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
08:35 PM
رهن العودة بالتزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها
أعلن السودان اليوم (الأحد) رفضه المشاركة في مفاوضات سد النهضة التي من المقرر أن تعقد غداً.
وأكد مصدر حكومي سوداني لقناة "الحدث"، أن الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها.
وبين أن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد.
وذكر المصدر أن الوسيط الإفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان.
، السودان يرفض المشاركة في مفاوضات سد النهضة غداً ،
المصدر : الخليج 365
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