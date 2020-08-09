شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تشارك بتقديم العون للشعب اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , صندوق التضامن الإسلامي التابع للمنظمة، تقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني. وأوضح أن المساعدات الإنسانية العاجلة تأتي لرفع المعاناة عن الشعب اللبناني الذي تضرر من انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا أن المساعدات التي يقدمها الصندوق تندرج في إطار التعبير عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الدول والشعوب المتضررة.

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