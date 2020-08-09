- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم ديما جمالي تستقيل من النواب اللبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ديما جمالي تستقيل من النواب اللبناني
استقال 5 نواب من البرلمان حتى الآن
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت النائبة ديما جمالي، العضوة في كتلة تيار “المستقبل” النيابية برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، استقالتها من البرلمان اللبناني، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن النائب ميشال معوض أعلن استقالته من البرلمان اللبناني، عقب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي وأسفر عن أكثر من 150 قتيلًا وآلاف الجرحى.
وتأتي استقالة ديما جمالي بعدما أعلن النائب نعمة إفرام، تعليق عمله في البرلمان اللبناني في وقت سابق من يوم الأحد.
كما استقال 5 نواب من البرلمان حتى الآن، هم عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة، نواب كتلة حزب “الكتائب” سامي الجميل، نديم الجميل وإلياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان.
وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عن جلسات مفتوحة للمجلس النيابي لبحث وقائع حادث “انفجار مرفأ بيروت”.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب أعلن أمس أنه سيطرح على الحكومة الاثنين إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر ديما جمالي تستقيل من النواب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.