- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم رمال ومياه فيروزية و104 جزر تتناثر كاللؤلؤ.. مرحبًا بك في أملج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رمال ومياه فيروزية و104 جزر تتناثر كاللؤلؤ.. مرحبًا بك في أملج
موقعها جعلها وجهة للاستجمام والاستمتاع بالهدوء والاسترخاء
متابعات الخليج 365 - واس
وسط طبيعة تخطف الألباب، وشواطئ بِيض ومياه فيروزية صافية، وجُزر بكر تنبض بالحياة بعيدًا عن تقنيات الحياة العصرية تظهر أملج إحدى محافظات منطقة تبوك شمال غرب المملكة متربعة على ساحل البحر الأحمر بين مدينة الوجه شمالاً ومدينة ينبع جنوباً، لتصبح اليوم أحد أهم الوجهات السياحية في المملكة والمنطقة الإقليمية نظير ماتتمتع به من مقومات سياحية طبيعية في كل فصول السنة.
وتتباهى أملج بشواطئها الجميلة ، وجزرها الحالمة التي يبلغ عددها 104 جزر تتناثر كاللؤلؤ وسط البحر الأحمر وشواطئها الرملية البيضاء، وموقعها الجغرافي وطبيعتها البحرية الرائعة ، جعلتها وجهه للاستجمام والاستمتاع بالهدوء والاسترخاء ، بعيداً عن صخب الحياة العصرية وضجيجها.
وتتميّز جزر أملج بتنوع بيئي فريد من نوعه، بعضها عبارة عن محميات بحرية طبيعية غنية بالأحياء البحرية، وبعضها استقرت فيها أعداد كبيرة من الطيور ، والبعض الآخر عبارة عن رمال بِيضٍ ناعمة تسر الناظرين، والمياه الفيروزية المحيطة بهذه الجزر تكمل عقد هذه الجمال الذي أبدع الخالق في صنعه .
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر رمال ومياه فيروزية و104 جزر تتناثر كاللؤلؤ.. مرحبًا بك في أملج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.