سيدة سعودية تتمكن من استنساخ واتساب زوجها وتراقبه لمدة 9 أشهر

وفقًا لما ذكرت صحيفة “عكاظ ” السعودية ، استطاعت سيدة سعودية من استنساخ تطبيق واتساب للمراسلات الفورية من على هاتف زوجها، وبقيت تراقبه لمدة 9 أشهر ، وقد اكتشف الزوج هذا الأمر قبل أيام ، وذكرت الصحيفة أن الرجل يدرس وضعه القانوني عقب اكتشافه قيام زوجته باستنساخ الواتساب الخاص بهن ونقله إلى جوالها، حيث باتت تتلقى نسخة عن كافة المحادثات التي أجراها عبر هاتفه على مدى 9 أشهر.

استنساخ واتساب

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الوضع القانوني لاستنساخ واتس آب

ومن جهته الزوج اعتبر تصرف زوجته تجسسًا نهى عنه القانون والشرع ويعتبر جريمة معلوماتية، اما الزوجة فرفضت التعليق على الواقعة وطلبت الطلاق ، حسب الصحيفة.

وذكرت “عكاظ” نقلًا عن المحامي خالد أبو راشد ، المستشار القانوني قوله: إن “ما أقدمت عليه الزوجة من استنساخ الواتساب الخاص بزوجها جريمة معلوماتية مكتملة الأركان وعقوبتها السجن مدة عام والغرامة 500 ألف ريال وفق المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية”.

وأضاف موضحًا: أن النظام لم يستثن أي روابط أسرية أو زوجية، إذ يعتبر اختراق الجوال من قبل أي زوج أو زوجة أو أب أو أخ جريمة معلوماتية بغض النظر عن الروابط الأسرية”.

وحذر المحامي أبو راشد الزوجات من القيام بمثل هذا التصرف باعتبار أنه يشكل جريمة يعاقب عليها النظام ، هذا فضلًا عن أن التجسس نهى عن الشرع.