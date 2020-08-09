شكرا لقرائتكم خبر 207 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية في أسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت أمانة المنطقة الشرقية خلال الفترة من 11 إلى 18 ذي الحجة الحالي207 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، و110 مخالفات تكدس في الأسواق التجارية، و8 مخالفات تكدس بمساكن العمال.

ونفذت الأمانة خلال تلك الفترة 3984 جولة، و30 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المراكز والأسواق التجارية والمنشآت المشمولة برقابتها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، للتأكد من تطبيق البروتوكولات البلدية بحسب الاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضحت أنها عملت خلال الفترة نفسها على تطهير وتعقيم 4302 موقع، ورفعت 52940 طنا من النفايات المنزلية من الأحياء والشوارع والمرافق العامة، وأزالت 28086 م3 من الأنقاض والمخلفات ومخلفات البناء.

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وأكدت الأمانة حرصها على بذل الجهود واستمرار خطة التعقيم والتطهير اليومي ضمن عملياتها الدورية الاحترازية على المواقع في المنطقة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تعنى بمخالفة الأنظمة والقوانين البلدية، وذلك من خلال مركز 940، أو قنوات الأمانة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهة ثانية أسفرت الجولات الميدانية التي نفذتها بلدية غرب الدمام عن ضبط 8 أطنان من المواد الغذائية، في إحدى الشقق السكنية التي تستخدم مستودعا ومعملا لتحضير الحلويات لمنشأة تجارية في المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام، المهندس فيصل القحطاني، أن هذه الجولات التي نفذتها إدارة صحة البيئة، بالتعاون مع الجهات الأمنية تأتي للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية للمنشآت الغذائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه جرى التحفظ على جميع المواد الغذائية لانتهاء صلاحياتها، وعدم المراعاة لاشتراطات صحة البيئة، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة.