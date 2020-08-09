1428 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1599 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1428 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 1599 حالة، و37 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 288,690 حالة، منها 33,484 حالة نشطة، منها 1816 حالة حرجة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي أمس أن انطلاق الاختبارات السريرية الخاصة بكورونا سيكون قريبا، مبينا أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بشكل طفيف كان بسبب بعض التجمعات المحدودة، مشيرا إلى أنه لا توجد بؤر انتشار لكورونا بسبب الالتزام بالبروتوكولات. 288,690 إجمالي الحالات 33,484 الحالات النشطة 252,039 المتعافون 3167 الوفيات الحالات الجديدة بحسب المدن 125مكة المكرمة 106 الرياض 68 الهفوف 59 جازان 57 جدة 50 المدينة المنورة 45 بريدة 45 الدمام 43 حائل 36 بيش 30 حفر الباطن 28 أبها 27 خليص 27 المبرز 25 تبوك 25 سبت العلاية 24 عنيزة 23 خميس مشيط 22 الطائف 22 بللسمر 21 الرس 21 الليث 19 ينبع 17 أبوعريش 16 الحرجة 15 القطيف 14 الكامل 14 وادي الدواسر 13 تثليث 12 عفيف 12 النعيرية 10 بارق 10 عرعر 10 سراة عبيدة 10 الظهران 10 العلا 9 نجران 9 الدوادمي 9 البدائع 9 السليل 9 الخفجي 8 الخبر 8 القيصومة 8 أحد المسارحة 8 القنفذة 8 المذنب 8 رأس تنورة 7 بقيق 7 المندق 7 ضرية 7 ظهران الجنوب 7 صامطة 7 العقيق 7 رجال ألمع 6 النبهانية Advertisements 6 المجمعة 6 بيشة 6 الزلفي 6 المظيلف 5 الباحة 5 الجبيل 5 القوز 5 حوطة بني تميم 5 ضبا 5 الحمنة 4 الأسياح 4 الموسم 4 العيدابي 4 عيون الجواء 4 رياض الخبراء 4 العيون 4 قلوة 4 أملج 4 الوجه 4 الحجرة 4 أضم 4 البشائر 3 الطوال 3 بدر الجنوب 3 الدائر 3 أحد رفيدة 3 تبالة 3 صفوى 3 فيفا 3 الريث 2 القوارة 2 الدرب 2 رابغ 2 مليجة 2 محايل 2 مهد الذهب 2 العويقيلة 2 خيبر 2 صبيا 2 البكيرية 2 الجفر 1 موقق 1 تنومة 1 سكاكا 1 القحمة 1 نمرة 1 الخرمة 1 المخواة 1 الحناكية 1 النماص 1 تيماء 1 طبرجل 1 شقراء 1 العيص 1 مرات 1 سلوى 1 الدرعية 1 الخرج 1 وادي الفرع 1 الحرث 1 ساجر 1 أم الدوم

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