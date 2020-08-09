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1428 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1599 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1428 حالة إصابة جديدة بفيروس ، وشفاء 1599 حالة، و37 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 288,690 حالة، منها 33,484 حالة نشطة، منها 1816 حالة حرجة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي أمس أن انطلاق الاختبارات السريرية الخاصة بكورونا سيكون قريبا، مبينا أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بشكل طفيف كان بسبب بعض التجمعات المحدودة، مشيرا إلى أنه لا توجد بؤر انتشار لكورونا بسبب الالتزام بالبروتوكولات.

288,690 إجمالي الحالات

33,484 الحالات النشطة

252,039 المتعافون

3167 الوفيات

الحالات الجديدة بحسب المدن

125مكة المكرمة

106 الرياض

68 الهفوف

59 جازان

57 جدة

50 المدينة المنورة

45 بريدة

45 الدمام

43 حائل

36 بيش

30 حفر الباطن

28 أبها

27 خليص

27 المبرز

25 تبوك

25 سبت العلاية

24 عنيزة

23 خميس مشيط

22 الطائف

22 بللسمر

21 الرس

21 الليث

19 ينبع

17 أبوعريش

16 الحرجة

15 القطيف

14 الكامل

14 وادي الدواسر

13 تثليث

12 عفيف

12 النعيرية

10 بارق

10 عرعر

10 سراة عبيدة

10 الظهران

10 العلا

9 نجران

9 الدوادمي

9 البدائع

9 السليل

9 الخفجي

8 الخبر

8 القيصومة

8 أحد المسارحة

8 القنفذة

8 المذنب

8 رأس تنورة

7 بقيق

7 المندق

7 ضرية

7 ظهران الجنوب

7 صامطة

7 العقيق

7 رجال ألمع

6 النبهانية

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6 المجمعة

6 بيشة

6 الزلفي

6 المظيلف

5 الباحة

5 الجبيل

5 القوز

5 حوطة بني تميم

5 ضبا

5 الحمنة

4 الأسياح

4 الموسم

4 العيدابي

4 عيون الجواء

4 رياض الخبراء

4 العيون

4 قلوة

4 أملج

4 الوجه

4 الحجرة

4 أضم

4 البشائر

3 الطوال

3 بدر الجنوب

3 الدائر

3 أحد رفيدة

3 تبالة

3 صفوى

3 فيفا

3 الريث

2 القوارة

2 الدرب

2 رابغ

2 مليجة

2 محايل

2 مهد الذهب

2 العويقيلة

2 خيبر

2 صبيا

2 البكيرية

2 الجفر

1 موقق

1 تنومة

1 سكاكا

1 القحمة

1 نمرة

1 الخرمة

1 المخواة

1 الحناكية

1 النماص

1 تيماء

1 طبرجل

1 شقراء

1 العيص

1 مرات

1 سلوى

1 الدرعية

1 الخرج

1 وادي الفرع

1 الحرث

1 ساجر

1 أم الدوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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