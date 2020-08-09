1428 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1599 حالة

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وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي أمس أن انطلاق الاختبارات السريرية الخاصة بكورونا سيكون قريبا، مبينا أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بشكل طفيف كان بسبب بعض التجمعات المحدودة، مشيرا إلى أنه لا توجد بؤر انتشار لكورونا بسبب الالتزام بالبروتوكولات.
288,690 إجمالي الحالات
33,484 الحالات النشطة
252,039 المتعافون
3167 الوفيات
الحالات الجديدة بحسب المدن
125مكة المكرمة
106 الرياض
68 الهفوف
59 جازان
57 جدة
50 المدينة المنورة
45 بريدة
45 الدمام
43 حائل
36 بيش
30 حفر الباطن
28 أبها
27 خليص
27 المبرز
25 تبوك
25 سبت العلاية
24 عنيزة
23 خميس مشيط
22 الطائف
22 بللسمر
21 الرس
21 الليث
19 ينبع
17 أبوعريش
16 الحرجة
15 القطيف
14 الكامل
14 وادي الدواسر
13 تثليث
12 عفيف
12 النعيرية
10 بارق
10 عرعر
10 سراة عبيدة
10 الظهران
10 العلا
9 نجران
9 الدوادمي
9 البدائع
9 السليل
9 الخفجي
8 الخبر
8 القيصومة
8 أحد المسارحة
8 القنفذة
8 المذنب
8 رأس تنورة
7 بقيق
7 المندق
7 ضرية
7 ظهران الجنوب
7 صامطة
7 العقيق
7 رجال ألمع
6 النبهانية
6 المجمعة
6 بيشة
6 الزلفي
6 المظيلف
5 الباحة
5 الجبيل
5 القوز
5 حوطة بني تميم
5 ضبا
5 الحمنة
4 الأسياح
4 الموسم
4 العيدابي
4 عيون الجواء
4 رياض الخبراء
4 العيون
4 قلوة
4 أملج
4 الوجه
4 الحجرة
4 أضم
4 البشائر
3 الطوال
3 بدر الجنوب
3 الدائر
3 أحد رفيدة
3 تبالة
3 صفوى
3 فيفا
3 الريث
2 القوارة
2 الدرب
2 رابغ
2 مليجة
2 محايل
2 مهد الذهب
2 العويقيلة
2 خيبر
2 صبيا
2 البكيرية
2 الجفر
1 موقق
1 تنومة
1 سكاكا
1 القحمة
1 نمرة
1 الخرمة
1 المخواة
1 الحناكية
1 النماص
1 تيماء
1 طبرجل
1 شقراء
1 العيص
1 مرات
1 سلوى
1 الدرعية
1 الخرج
1 وادي الفرع
1 الحرث
1 ساجر
1 أم الدوم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.