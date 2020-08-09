مصادرة 3393 كجم مواد غذائية فاسدة بالقطيف

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وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أن البلدية نفذت 120 جولة رقابية على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، حيث أسفرت عن زيارة 606 منشآت، ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وإغلاق 11 منشأة تجارية، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية، وذلك خلال الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها البلدية في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية بالمحافظة.
وأكد الحسيني أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي، داعيا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل من خلال مركز 940.
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