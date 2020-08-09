إزالة إحداثات عشوائية بمركز السيل الكبير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية السيل الكبير الفرعية تعديات أقيمت على جنبات طريق السيل شمال الطائف بمساحة تجاوزت 100 ألف م2. وأوضحت الأمانة أن المحدثين عمدوا إلى إقامة تعديات مختلفة كالأسوار الاسمنتية والعقوم الترابية والغرف الحديدية والخيام وأشغال متنوعة دون مسوغ نظامي. وأشارت إلى أن آلياتها مدعومة بالقوة الأمنية ولجنة التعديات بشمال الطائف باشرت أعمال إزالة التعديات للحد من استغلال الأراضي الحكومية البيضاء، حيث تهدف أعمال التعديات المقامة إلى استغلال الأراضي على الطرق السريعة والمجاورة للمشاريع التنموية، بهدف تحويلها لملكيات خاصة لتحقيق مكاسب مالية سريعة بطريقة غير مشروعة، إلى جانب معالجة عدد من التعديات العشوائية المخالفة على أراض بيضاء حكومية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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