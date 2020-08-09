شكرا لقرائتكم خبر حملة لإزالة السيارات التالفة بعزيزية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مسعى لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري نفذت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة حملة ميدانية موسعة على السيارات الخربة والهياكل التالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، حيث تم التأشير والكتابة من قبل اللجنة المختصة على عدد منها تمهيدا لرفعها، كما شملت الحملة المواقع التي يتواجد فيها المخالفون الذين امتهنوا غسل السيارات في الشوارع العامة بطرق عشوائية مخالفة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية، المهندس عمر المالكي، أن الحملة تهدف إلى إزالة التشوه البصري بالمنطقة، مشيرا إلى ما تشكله ظاهرة السيارات المهملة من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة.

وأبان أن الفرق الرقابية في البلدية كثفت حملاتها على أماكن تواجد المخالفين الذين امتهنوا غسل السيارات في الشوارع العامة ومواقف السيارات، وتم خلالها مصادرة وإتلاف الأدوات والبراميل المستخدمة وتسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص، لافتا إلى أن البلدية تسعى إلى القضاء على هذه الظاهرة لما تسببه من أضرار للبنية التحتية وإتلاف لطبقات الإسفلت، إضافة إلى تكاثر البعوض والحشرات وغيرها من الآفات الضارة بمستنقعات المياه.

وأشار المالكي إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين للقضاء على هذه الظاهرة السلبية المشوهة للمظهر الحضاري والتقيد بالأنظمة والتعليمات، في ظل توفر البدائل النظامية لغسيل السيارات عن طريق المغاسل اليدوية والآلية المصرحة من قبل الأمانة، والإبلاغ في حال رصد أي مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.