حملة لإزالة السيارات التالفة بعزيزية مكة

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وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية، المهندس عمر المالكي، أن الحملة تهدف إلى إزالة التشوه البصري بالمنطقة، مشيرا إلى ما تشكله ظاهرة السيارات المهملة من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة.
وأبان أن الفرق الرقابية في البلدية كثفت حملاتها على أماكن تواجد المخالفين الذين امتهنوا غسل السيارات في الشوارع العامة ومواقف السيارات، وتم خلالها مصادرة وإتلاف الأدوات والبراميل المستخدمة وتسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص، لافتا إلى أن البلدية تسعى إلى القضاء على هذه الظاهرة لما تسببه من أضرار للبنية التحتية وإتلاف لطبقات الإسفلت، إضافة إلى تكاثر البعوض والحشرات وغيرها من الآفات الضارة بمستنقعات المياه.
وأشار المالكي إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين للقضاء على هذه الظاهرة السلبية المشوهة للمظهر الحضاري والتقيد بالأنظمة والتعليمات، في ظل توفر البدائل النظامية لغسيل السيارات عن طريق المغاسل اليدوية والآلية المصرحة من قبل الأمانة، والإبلاغ في حال رصد أي مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.
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