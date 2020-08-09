بعد رصد مشاهير انتحلوا صفة “إعلامي”.. “هيئة الصحفيين”: اتخذنا إجراءات لحماية المهنة ومحاسبة المسيئين إليها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 9 أغسطس 2020 08:15 مساءً - ‏12 دقيقة مضت أخبار السعودية 19 زيارة

قالت هيئة الصحفيين السعوديين اليوم (الأحد) إنها اتخذت إجراءات لحماية مهنة الصحافة من منتحلي صفة “إعلامي” دون أن تكون لهم أي صلة بهذا المجال.

وبينت أن هذه الإجراءات جاءت بعد رصد ممارسات خاطئة من بعض مشاهير مواقع التواصل المنتحلين لصفة “إعلامي”؛ بهدف كسب المتابعين البسطاء واستقطاب المعلنين.

وأكدت الهيئة أنها خاطبت جهات الاختصاص، وبحثت معها آليات محاسبة المسيئين للمهنة المخالفين للأنظمة والضوابط، مشيرة إلى أن هذا الإجراءات تهدف لضبط الممارسة الإعلامية، مشددة على أنها تثق في تطبيق اللوائح المنظمة للأنشطة الإعلامية.