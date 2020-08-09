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محمد بن مسعود - الدمام - فُجع شاعر المحاورة، الشاعر حامد القارحي، بوفاة والده الشيخ حميد حمدي القارحي - رحمه الله - إثر مرض ألمَّ به.
وأُديت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد صباح اليوم، ثم وُوري الثرى في مقبرة الشهداء بالشرائع بمكة المكرمة.
ونظرًا للتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد يتقبل الشاعر "حامد القارحي" التعازي عبر الاتصال فقط على جوال 0500056537.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 08:58 PM
فُجع شاعر المحاورة، الشاعر حامد القارحي، بوفاة والده الشيخ حميد حمدي القارحي - رحمه الله - إثر مرض ألمَّ به.
وأُديت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد صباح اليوم، ثم وُوري الثرى في مقبرة الشهداء بالشرائع بمكة المكرمة.
ونظرًا للتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد يتقبل الشاعر "حامد القارحي" التعازي عبر الاتصال فقط على جوال 0500056537.
، وفاة والد شاعر المحاورة "حامد القارحي" ،
المصدر : الخليج 365
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