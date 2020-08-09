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ما زالت الطائف تسجِّل ارتفاعًا يوميًّا في أرقام الوفيات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيلها وفاتَيْن جديدتَيْن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليبلغ الإجمالي لديها حتى الآن 114 وفاة - رحمهم الله - وفقًا للتحديث اليومي من قِبل وزارة الصحة.
وتم رصد 22 إصابة جديدة، تُضاف لما سبقها؛ إذ وصل الإجمالي إلى 10127 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 819 حالة باعتبارهم حالات نشطة.
وبلغت حالات التعافي من الفيروس في المحافظة 9194 حالة بعد تسجيل 54 حالة تعافٍ جديدة.
فيروس كورونا الجديد
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 08:47 PM
تسجيل 54 حالة تعافٍ جديدة يرفع الإجمالي لـ9194وفاتان بفيروس كورونا في الطائف ورصد 22 إصابة جديدة
ما زالت الطائف تسجِّل ارتفاعًا يوميًّا في أرقام الوفيات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيلها وفاتَيْن جديدتَيْن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليبلغ الإجمالي لديها حتى الآن 114 وفاة - رحمهم الله - وفقًا للتحديث اليومي من قِبل وزارة الصحة.
وتم رصد 22 إصابة جديدة، تُضاف لما سبقها؛ إذ وصل الإجمالي إلى 10127 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 819 حالة باعتبارهم حالات نشطة.
وبلغت حالات التعافي من الفيروس في المحافظة 9194 حالة بعد تسجيل 54 حالة تعافٍ جديدة.
، وفاتان بفيروس كورونا في الطائف ورصد 22 إصابة جديدة ،
المصدر : الخليج 365
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