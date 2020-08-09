، ﻿شاهد.. "مرور الباحة" يقضي على الزحام والارتداد بشارع الملك عبدالعزيز ،

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قضت إدارة مرور منطقة الباحة على الزحام والارتداد اللذين كانت تشهدهما إشارات الباحة بداية من إشارة رغدان حتى دخول الباحة، ومع تجاوز إشارة كودو وصولاً إلى وسط الباحة.
وتفصيلاً، وقفت "الخليج 365" ميدانيًّا مساء اليوم الأحد على حرية حركة السير في الطريق الرئيسي "الملك عبدالعزيز"، الذي شهد حركة مستمرة دون أي توقُّف أو ارتداد، بعكس الأوقات السابقة التي كانت تشهد ارتدادًا كبيرًا في الحركة، يمتد إلى عشرات الأمتار مسببًا زحامًا وصعوبة في الحركة.
وقامت إدارة مرور منطقة الباحة بإغلاق الدوران في الإشارات وحرية الحركة المرورية في الاتجاهين، مع وضع حواجز بلاستيكية للراغبين في الدوران في الاتجاهين.
وتمركزت دوريات المرور في الإشارات بعد إغلاقها للتأكد من فاعلية الإجراء الجديد الذي أتاح حرية الوصول إلى وسط الباحة دون أي عوائق، كان السبب الرئيسي لها الإشارات والزحام الواقع خلالها؛ ما أدى لإشادة مستخدمي الطريق.
شاهد.. "مرور الباحة" يقضي على الزحام والارتداد بشارع الملك عبدالعزيزأحمد العبدالله الخليج 365 2020-08-09
قضت إدارة مرور منطقة الباحة على الزحام والارتداد اللذين كانت تشهدهما إشارات الباحة بداية من إشارة رغدان حتى دخول الباحة، ومع تجاوز إشارة كودو وصولاً إلى وسط الباحة.
وتفصيلاً، وقفت "الخليج 365" ميدانيًّا مساء اليوم الأحد على حرية حركة السير في الطريق الرئيسي "الملك عبدالعزيز"، الذي شهد حركة مستمرة دون أي توقُّف أو ارتداد، بعكس الأوقات السابقة التي كانت تشهد ارتدادًا كبيرًا في الحركة، يمتد إلى عشرات الأمتار مسببًا زحامًا وصعوبة في الحركة.
وقامت إدارة مرور منطقة الباحة بإغلاق الدوران في الإشارات وحرية الحركة المرورية في الاتجاهين، مع وضع حواجز بلاستيكية للراغبين في الدوران في الاتجاهين.
وتمركزت دوريات المرور في الإشارات بعد إغلاقها للتأكد من فاعلية الإجراء الجديد الذي أتاح حرية الوصول إلى وسط الباحة دون أي عوائق، كان السبب الرئيسي لها الإشارات والزحام الواقع خلالها؛ ما أدى لإشادة مستخدمي الطريق.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
08:47 PM
أغلق الدوران في الإشارات ووحَّد الاتجاهات مع تمركُز وانتشار للدوريات
قضت إدارة مرور منطقة الباحة على الزحام والارتداد اللذين كانت تشهدهما إشارات الباحة بداية من إشارة رغدان حتى دخول الباحة، ومع تجاوز إشارة كودو وصولاً إلى وسط الباحة.
وتفصيلاً، وقفت "الخليج 365" ميدانيًّا مساء اليوم الأحد على حرية حركة السير في الطريق الرئيسي "الملك عبدالعزيز"، الذي شهد حركة مستمرة دون أي توقُّف أو ارتداد، بعكس الأوقات السابقة التي كانت تشهد ارتدادًا كبيرًا في الحركة، يمتد إلى عشرات الأمتار مسببًا زحامًا وصعوبة في الحركة.
وقامت إدارة مرور منطقة الباحة بإغلاق الدوران في الإشارات وحرية الحركة المرورية في الاتجاهين، مع وضع حواجز بلاستيكية للراغبين في الدوران في الاتجاهين.
وتمركزت دوريات المرور في الإشارات بعد إغلاقها للتأكد من فاعلية الإجراء الجديد الذي أتاح حرية الوصول إلى وسط الباحة دون أي عوائق، كان السبب الرئيسي لها الإشارات والزحام الواقع خلالها؛ ما أدى لإشادة مستخدمي الطريق.
، شاهد.. "مرور الباحة" يقضي على الزحام والارتداد بشارع الملك عبدالعزيز ،
المصدر : الخليج 365
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