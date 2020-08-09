، "المرور": البدء في مخالفتي حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة بعد أسبوع في الجوف ،

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كشفت الإدارة العامة للمرور أن الرصد الآلي لمخالفتي ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، سيبدأ بعد 7 أيام في منطقة الجوف.
وكتب "المرور" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بقي 7 على بداية الرصد الآلي لمخالفتَيْ عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة الجوف".
يشار إلى أن استخدام الجوال أثناء قيادة المركبة تسبب في الكثير من الحوادث؛ بسبب انحراف المركبة عن مسار الطريق، والاصطدام بالمركبات الأخرى.
ولا تزال الإدارة العامة للمرور تكثف من جهود منسوبيها في المناطق لتثقيف المواطنين والمقيمين بوسائل السلامة المرورية، وحثّهم على التقيد بأنظمة المرور للعيش في بيئة آمنة خالية من الحوادث.
"المرور": البدء في مخالفتي حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة بعد أسبوع في الجوفذياب الشمري الخليج 365 2020-08-09
كشفت الإدارة العامة للمرور أن الرصد الآلي لمخالفتي ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، سيبدأ بعد 7 أيام في منطقة الجوف.
وكتب "المرور" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بقي 7 على بداية الرصد الآلي لمخالفتَيْ عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة الجوف".
يشار إلى أن استخدام الجوال أثناء قيادة المركبة تسبب في الكثير من الحوادث؛ بسبب انحراف المركبة عن مسار الطريق، والاصطدام بالمركبات الأخرى.
ولا تزال الإدارة العامة للمرور تكثف من جهود منسوبيها في المناطق لتثقيف المواطنين والمقيمين بوسائل السلامة المرورية، وحثّهم على التقيد بأنظمة المرور للعيش في بيئة آمنة خالية من الحوادث.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
08:24 PM
لتسببه في وقوع العديد من الحوادث المرورية
كشفت الإدارة العامة للمرور أن الرصد الآلي لمخالفتي ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، سيبدأ بعد 7 أيام في منطقة الجوف.
وكتب "المرور" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بقي 7 على بداية الرصد الآلي لمخالفتَيْ عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة الجوف".
يشار إلى أن استخدام الجوال أثناء قيادة المركبة تسبب في الكثير من الحوادث؛ بسبب انحراف المركبة عن مسار الطريق، والاصطدام بالمركبات الأخرى.
ولا تزال الإدارة العامة للمرور تكثف من جهود منسوبيها في المناطق لتثقيف المواطنين والمقيمين بوسائل السلامة المرورية، وحثّهم على التقيد بأنظمة المرور للعيش في بيئة آمنة خالية من الحوادث.
، "المرور": البدء في مخالفتي حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة بعد أسبوع في الجوف ،
المصدر : الخليج 365
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