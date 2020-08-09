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أصيب رضيع يبلغ من العمر عامين ونصف العام بجروح خطيرة جراء سقوط طلقة نارية طائشة أطلقت في مناسبة زواج بقرية أبو حجر التابعة لمحافظة صامته جنوب جازان، فيما سقطت طلقات نارية على منازل عدة بالقرية، بحسب مواطنين.
وتم نقل الرضيع للمستشفى وتقرر إجراء عملية جراحية له، حيث اخترقت الرصاصة كتفه واستقرت في صدره.
وطالب ذوو الرضيع المسؤولين بتشديد العقوبات على مستخدمي الأسلحة في المناسبة للقضاء على تلك الظاهرة التي تشكل خطراً على حياة الأبرياء.
"رصاصة طائشة" تصيب رضيعاً بجازان ومطالبات بمحاسبة المتسببفهد كاملي الخليج 365 2020-08-09
أصيب رضيع يبلغ من العمر عامين ونصف العام بجروح خطيرة جراء سقوط طلقة نارية طائشة أطلقت في مناسبة زواج بقرية أبو حجر التابعة لمحافظة صامته جنوب جازان، فيما سقطت طلقات نارية على منازل عدة بالقرية، بحسب مواطنين.
وتم نقل الرضيع للمستشفى وتقرر إجراء عملية جراحية له، حيث اخترقت الرصاصة كتفه واستقرت في صدره.
وطالب ذوو الرضيع المسؤولين بتشديد العقوبات على مستخدمي الأسلحة في المناسبة للقضاء على تلك الظاهرة التي تشكل خطراً على حياة الأبرياء.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
07:57 PM
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
08:55 PM
أطلقت بمناسبة زواج بقرية أبو حجر التابعة لـ"أحد المسارحة"
أصيب رضيع يبلغ من العمر عامين ونصف العام بجروح خطيرة جراء سقوط طلقة نارية طائشة أطلقت في مناسبة زواج بقرية أبو حجر التابعة لمحافظة صامته جنوب جازان، فيما سقطت طلقات نارية على منازل عدة بالقرية، بحسب مواطنين.
وتم نقل الرضيع للمستشفى وتقرر إجراء عملية جراحية له، حيث اخترقت الرصاصة كتفه واستقرت في صدره.
وطالب ذوو الرضيع المسؤولين بتشديد العقوبات على مستخدمي الأسلحة في المناسبة للقضاء على تلك الظاهرة التي تشكل خطراً على حياة الأبرياء.
، "رصاصة طائشة" تصيب رضيعاً بجازان ومطالبات بمحاسبة المتسبب ،
المصدر : الخليج 365
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