، "رصاصة طائشة" تصيب رضيعاً بجازان ومطالبات بمحاسبة المتسبب ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت بمناسبة زواج بقرية أبو حجر التابعة لـ"أحد المسارحة"

أصيب رضيع يبلغ من العمر عامين ونصف العام بجروح خطيرة جراء سقوط طلقة نارية طائشة أطلقت في مناسبة زواج بقرية أبو حجر التابعة لمحافظة صامته جنوب جازان، فيما سقطت طلقات نارية على منازل عدة بالقرية، بحسب مواطنين.

وتم نقل الرضيع للمستشفى وتقرر إجراء عملية جراحية له، حيث اخترقت الرصاصة كتفه واستقرت في صدره.

وطالب ذوو الرضيع المسؤولين بتشديد العقوبات على مستخدمي الأسلحة في المناسبة للقضاء على تلك الظاهرة التي تشكل خطراً على حياة الأبرياء.