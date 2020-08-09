شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حقيقة بيع العجوة بـ2 ريال فقط في حراج المدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

علق الباحث الاقتصادي والمتخصص في تجارة التمور عبدالغني بن حماد الأنصاري، على مقطع فيديو، لأحد التجار يبيع العجوة في حراج المدينة المنورة بأسعار لما يسبق أن بيعت بها منذ 20 عامًا.

وقال الخبير لقناة " الإخبارية " إن درجة العجوة التي عرضت في المقطع لا تستحق هذا الرقم.

وأضاف : يباع هذا النوع مجانا لأنه ناشف ولا يمكن أن يستخدم ادميًا، والعجوة بها اسرار تجعلها تباع بقيراط من الذهب.

وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو لتاجر يبيع العجوة بين الرياليْن والـ3 ريالات، فيما أظهر الفيديو التزاحم الموجود لشراء العجوة.