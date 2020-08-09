شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: «على المخالطين إكمال فترة العزل حتى بعد سلبية النتيجة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شددت وزارة الصحة على أهمية إكمال المخالطين لمصابي فيروس كورونا، لفترة العزل والتي تمتد لـ 14 يومًا.
وقال الوزارة : «على الأشخاص المخالطين لحالة مصابة بكورونا إكمال فترة العزل ومدتها 14 يوم حتى بعد سلبية النتيجة كون أن حضانة الفيروس قد تمتد لإسبوعين و قد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة».
وأعلنت المملكة، اليوم الأحد، عن تسجل 1428 حالة إصابة، و1599 حالة تعافي، وبلغت الوفيات 37 حالة وفاة
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