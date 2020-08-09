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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت القوات الخاصة لأمن الطرق عن نصائح يلزم اتباعها قبل السفر بالسيارة. كشفت القوات الخاصة لأمن الطرق عن نصائح يلزم اتباعها قبل السفر بالسيارة. وأضافت قوات أمن الطرق عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر:" تضمنت النصائح الآتي.. قياس ضغط هواء الإطارات، والتأكد من صلاحيتها، التأكد من صلاحية زيت المحرك والفرامل ". وشملت النصائح أيضا:" التأكد من صلاحية الإضاءة الأمامية والخلفية، اختيار الوقت المناسب للرحلة، الكشف عن حالة البطارية، أخذ قسط كافي من الراحة قبل بدء الرحلة ".

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