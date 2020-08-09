ظهور هالة شمسية في سماء المدينة.. وراصد جوي يفسر الظاهرة

لفتت سماء المدينة المنورة اليوم أنظار ساكنيها بعد ملاحظة دائرة تحيط بالشمس، والتي رصدها البعض منذ شروق الشمس صباح اليوم.

وأوضح الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي في تصريح لـ«عاجل» أن هذه الظاهرة تعرف باسم الهالة الشمسية وهي انعكاس أشعة الشمس على غيوم مرتفعة تحتوي على بلورات ثلجية تؤدي إلى ظهور هذا الشكل .

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وأضاف الحربي: إن هذه الظاهرة تترافق عادة مع وجود الغيوم الخفيفة العالية التي تحتوي على الجليد وعندما تصطدم بها أشعة الشمس تنعكس الأشعة ليتشكل هذا المنظر، مشيرًا إلى أن صور الأقمار الصناعية للمدينة المنورة رصدت وجود سحب خفيفة شبه غير مرئية وهو ما أدى لظهور الهالة الشمسية في سماء المدينة اليوم.

وبيّن الحربي أنه بحسب الدراسات والأبحاث العلمية يبلغ نصف قطر هذه الهالة 22 درجة تقريبًا ويمكن أن تحدث هذه الظاهرة للقمر أيضًا فتسمَّى الهالة القمرية .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أطلقت تنبيهًا بحالة جوية عبارة عن أتربة مثارة وأمطار رعدية ستؤثر على منطقة المدينة المنورة تشمل الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع، متوقع أن يبدأ تأثيرها اليوم الأحد عند الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة التاسعة من مساء اليوم ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية .