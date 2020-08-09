أخبار السعودية اليوم.. إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.. والكشف عن أسباب تأخر الزواج بين الشباب بالمملكة

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، ليوم الأحد 9 أغسطس 2020م، منها تقرير إحصائي يكشف أسباب تأخر الزواج بين الشباب السعودي، وإعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بجميع الإدارات، وتوقعات بأمطار رعدية على منطقة نجران.

تقرير إحصائي يكشف أسباب تأخر الزواج بين الشباب السعودي

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، تقريرًا خاصًّا بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020، تحت عنوان (الشباب السعودي في أرقام)، وتضمَّن الإحصاءات السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية والترفيهية للشباب.

حساب المواطن.. تعرف على شروط إضافة الأبناء من الأرملة أو المطلقة

أوضح برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، شروط إضافة الأم المطلقة والأرملة للأبناء التابعين لها.

تذهيب حلقات تثبيت «ثوب الكعبة» بالشاذروان استعدادًا لإعادة إسداله

أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون الفنية والخدمية، ممثلةً في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة.

المؤسسة العامة للتقاعد توضح شروط وآلية إخطار العودة للعمل

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنَّ خدمة إخطار العودة للعمل تتيح للمتقاعد تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل في القطاع الحكومي (مدني - عسكري) بعد استلام معاش تقاعدي واحد على الأقل.

وصول الطائرة الرابعة من المساعدات السعودية لمنكوبي انفجار مرفأ بيروت

وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، رابع طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت؛ وذلك إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

تخصيص مواقع مطورة لعربات «فود ترك» للشباب والفتيات بالمدينة المنورة

خصَّصت أمانة منطقة المدينة المنورة مواقع لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة «فود ترك»، للشباب والفتيات داخل المدينة المنورة وفي محافظات المنطقة.

«الشباب السعودي في أرقام».. تقرير إحصائي جديد بمناسبة اليوم العالمي

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء «Gastat» اليوم الأحد، تقريرًا خاصًّا بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020، تحت عنوان «تقرير الشباب السعودي في أرقام»، تضمَّن إحصاءات الشباب السعودي «السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية والترفيهية».

عبر نظام «نور».. إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بجميع الإدارات

تبدأ إدارات التعليم إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الحالي، اعتبارًا من غد الاثنين، حتى يوم ٢٥ من شهر ذي الحجة؛ وذلك عبر نظام «نور».

10 مخالفات لضريبة القيمة المضافة تستدعي تقديم بلاغ لـ«الزكاة والدخل».. تعرف عليها

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة 10 حالات متعلقة بضريبة القيمة المضافة تستدعي تقديم بلاغ لدى الهيئة.

حملة ميدانية موسعة لإزالة السيارات التالفة في «عزيزية مكة»

نفذت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة؛ حملة ميدانية مُوسَّعة، على السيارات الخربة والهياكل التالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.

«الأرصاد» تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران حتى 8 مساءً

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، من أمطار رعدية على منطقة نجران، يصحبها نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

الحصيني: أجواء صيفية حارة.. وحالة «رَهْو» تستمر عدة أيام

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواءً صيفية حارة عادية نهارًا ومعتدلة فجرًا، مشيرًا إلى أنَّ الحرارة حول معدلاتها الطبيعة في مثل هذا الوقت من السنة على معظم المناطق، ولا توجد مؤشِّرات في نماذج الطقس تدل على موجة حر شديدة خلال 7 أيام قادمة.

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