«إيجار» يوضح المزايا التي يوفرها لكل من المؤجر والمستأجر

كشف برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان، اليوم الأحد، عن توثيقه، أكثر من مليون عقد إيجاري تنوعت ما بين سكني وتجاري، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري 31%.

وأوضح برنامج إيجار، عبر حسابه الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن بإمكان أي من المستأجر أو المؤجر المسجل على إيجار إلغاء العقد المتجدد تلقائيًا عبر الشبكة، مشيرًا إلى أن هذا يعد أحد الخدمات والمزايا التي يقدمها البرنامج.

مزايا إيجار للمؤجر والمستأجر

وعدّد برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أبرز المزايا التي يوفرها إيجار للمؤجر والتي تتمثل في:

- حفظ الحقوق بالعقد الموحد

- ضمان السداد

- التعامل مع وسيط عقاري معتمد

- حفظ العقود إلكترونيًا

- تعدد طرق تحصيل دفعات الإيجار

كما أوضح برنامج إيجار المزايا التي يوفرها للمستأجر وتتمثل في:

- حفظ الحقوق بالعقد الموحد

- خدمة التنبيهات

- الموثوقية بالتعامل مع وسيط عقاري معتمد

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- السداد الإلكتروني

- خيارات السداد «سنوي، نصف سنوي، ربع سنوي، شهري»

ثقة أطراف العملية الإيجارية

وأكد برنامج إيجار، أن هذا التزايد في أعداد العقود الموثّقة يعكس ثقة أطراف العملية الإيجارية «مؤجر، مستأجر، وسيط عقاري».

وأشار برنامج إيجار، إلى أن استمرار الأطراف بتقديم مقترحاتهم وآرائهم أضافت الكثير من التطوير لمزايا وخدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، إضافة إلى فتح آفاق جديدة من الشراكات الإستراتيجية الجديدة التي من شأنها تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف، وتيسير العملية الإيجارية، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة فيه، والإسهام في تحفيز الاستثمار به.

ولفت برنامج إيجار، إلى أن الخدمات المقدّمة خلال الفترة الماضية خصوصاً خلال جائحة كورونا، جاءت مواكبة للإجراءات الوطنية الشاملة التي اتخذتها الدولة، ومنها إطلاقه لخدمة »إثبات سكن العمالة خلال 10 أيام فقط، وذلك لمساعدة منشآت القطاع الخاص بمختلف مستوياتها وتصنيفاتها على التعريف بمواقع المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لها وتفاصيلها.

والشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار أُطلقت رسميًا في 12 فبراير 2018 لتحقيق عدة أهداف تسعى من خلالها وزارة الإسكان إلى تنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية، وهو ما تبلور بإطلاق عقد إيجار الموحد، الذي يعامل بصفته سندًا تنفيذيًا مما يقلص النزاعات المحتملة.

تطوير القطاع العقاري

وفي هذا الإطار، كشفت غرفة الشرقية ممثلة في لجنة العقار والتطوير العمراني بالتعاون مع وزارة الإسكان، تنظيم ورشة عمل عن بعد بعنوان «بحث فرص الشراكة بين وزارة الإسكان وقطاع التطوير العقاري الخاص».

وتستعرض الورشة التي تقام يوم 17 أغسطس الجاري، أبرز إنجازات القطاع والفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال، وأهم المواضيع البارزة في القطاع العقاري، إضافة إلى أهمية الشراكة بين وزارة الإسكان وقطاع الأعمال بما يخدم توجهات الوزارة في تطوير القطاع العقاري.

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