سيتم الإعلان عنها عبر المنصات الموثوقة..
كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن انطلاق الاختبارات السريرية الخاصة بلقاح فيروس كورونا قريبًا.
وذكر العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بعرض مستجدات فيروس كورونا بالمملكة اليوم الأحد، أن مشاركة المملكة في التجربة العالمية للقاحات كورونا ستتم وفق ضوابط ومعايير تكفل أعلى مستويات الأمن والسلامة، كما ستكون إضافة وإسهامًا علميًّا كبيرًا.
واستكمل أن هذه الانطلاقة لهذه الاختبارات السريرية ستكون قريبًا، وسيتم الإعلان عنها، عبر المنصات الموثوقة، وسيتم من خلالها عرض طرق المشاركة أو الدخول للاستفادة من هذه المرحلة من الاختبارات السريرية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 1428 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، وكشفت عن أنه تمَّ تسجيل 1599 حالة تعافٍ إضافية، و37 حالة وفاة جديدة.
ووفقًا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًّا منذ ظهور أول حالة في المملكة 288.690 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 252.039 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3.167 حالة وفاة.
#عاجل_السعودية
متحدث #وزارة_الصحة: انطلاق الاختبارات السريرية الخاصة بـ #كورونا قريبًا.#نعود_بحذر pic.twitter.com/b3lORAhbVF
#عاجل_السعودية
كانت هذه تفاصيل خبر بأعلى مستويات الأمن والسلامة.. «الصحة»: انطلاق الاختبارات السريرية لكورونا قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.