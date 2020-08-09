الربيعة: نعود لأعمالنا وخدمة وطننا وشعارنا: «ألبس كمامتي.. لن أصافح»

جدّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، رسالته التوعوية للمواطنين والمقيمين، حول التعامل بحذر في أوقات الدوام، تزامناً مع عودة الموظفين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال الربيعة عبر حسابه بموقع «تويتر»: نعود لأعمالنا وخدمة وطننا وشعارنا «ألبس كمامتي، لن أصافح، أترك مسافة كافية»، فسلامتي وسلامة من حولي مسؤوليتي.

كانت وزارة الصحة قد دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

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وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» التي هيّأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.

كما يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 1428 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، وكشفت عن أنه تمَّ تسجيل1599 حالة تعافٍ إضافية، و37 حالة وفاة جديدة.

ووفقًا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًّا منذ ظهور أول حالة في المملكة 288.690 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 252.039 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3.167حالة وفاة.