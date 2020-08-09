أمانة الطائف تزيل تعديات بمساحة 100 ألف متر مربع في السيل الكبير

أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية السيل الكبير الفرعية تعديات أقيمت على جنبات طريق السيل شمال الطائف بمساحة تجاوزت 100 ألف متر مربع. وعمد المحدثون إلى إقامة تعديات مختلفة كالأسوار الأسمنتية والعقوم الترابية والغرف الحديدية والخيام وإشغالات متنوعة دون مسوغ نظامي.

وباشرت آليات الأمانة مدعومةً بالقوة الأمنية ولجنة التعديات بشمال الطائف، أعمال إزالة التعديات للحد من استغلال الأراضي الحكومية البيضاء. وتهدف أعمال التعديات المقامة إلى استغلال الأراضي على الطرق السريعة والمجاورة للمشاريع التنموية بهدف تحويلها إلى ملكيات خاصة لتحقيق مكاسب مالية سريعة بطريقة غير مشروعة.

وقامت آليات الأمانة بإزالة التعديات وطمس معالمها لضمان عدم عودة المحدثين إليها. وتأتي هذه الإزالة ضمن جهود الحفاظ على الأراضي الحكومية، وضبط الإحداثات المخالفة التي يقيمها أصحابها في أيام الإجازات والأعياد بعيدًا عن عين الريب، وقد تم ضبط كافة التجاوزات من قبل مراقبي البناء والإحداثات بالبلديات الفرعية الذين يواصلون عملهم بنظام المناوبات دون توقف.

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وعالجت الأمانة ميدانيًّا عددًا من التعديات العشوائية المخالفة على أراضٍ بيضاء حكومية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد أن استغل المحدثون الإجازة الرسمية في إقامة العقوم الترابية والخيام وغيرها من أشكال الحيازة غير المشروعة.

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