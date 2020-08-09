وفق بيانات الإحصاء.. أكثر من 36 ألف شاب وفتاة أصيبوا بكورونا منهم 16 وفاة

كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء، الصادر اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020، تحت عنوان «الشباب السعودي في أرقام«، عن إحصاءات الشـباب السـعودي في الفئة العمرية 15 - 34 سـنة في ظـل جائحـة فيـروس كورونا المسـتجد للربع الثاني من عام 2020م.

وتعتبر فئة الشباب بالفئة العمرية من 15 - 34 سنة، من الفئات التي يشكل فيروس كورونا المستجد 19-Covid خطورة أقل عليها، مقارنة بالفئات الأخرى من السكان، ويظهر ذلك بالنظر إلى حالات الوفيات لفئة الشباب؛ حيث تمثل نسبة وفيات الشباب 0.04% فقط من إجمالي المصابين الشباب، وذلك خلال الربع الثاني من عام 2020م.

وأوضح تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن اجمالـي حـالات الإصابـة بفيـروس كورونـا المسـتجد 19-Covid والمؤكـد إصابتها من الشـباب السـعودي في الفئة العمرية من 15 - 34 سـنة، خلال الربع الثاني مـن عـام 2020م، بلغت 36.909 حالات؛ حيـث مثلـت نسـبتهم 43.4% من إجمالـي المصابين السعوديين لنفس الفترة.

كما أوضح التقرير الصادر عن الإحصاء أن عدد الحالات المصابة في هذه الفئة العمرية «15 - 34 سنة» كانت أعلى في الذكور عن الإناث.

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كما كشف التقرير أن عدد المصابين البالغ 36.909 حالات، بينهم 21.415 من الذكور و15.494 من الإناث، وأن عدد المتعافين بلغ 22.205 حالات، بينهم 13.042 من الذكور، و9.163 من الإناث، فيما بلغ عدد الوفيات 16 حالة فقط، بينهم 9 ذكور و7 إناث.

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