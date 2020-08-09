رغم تحديات 2020.. «أرامكو» تحقق صافي دخل 6.5 مليارات دولار للربع الثاني

كشفت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، عن تحقيقها صافي دخل 24.62 مليار ريال سعودي «6.57 مليارات دولار أميركي» للربع الثاني من عام 2020.

وأوضحت شركة أرامكو السعودية أن توزيعات الأرباح عن الربع الأول بلغت 70.32 مليار ريال سعودي »18.75 مليار دولار أميركي دفعتها الشركة خلال الربع الثاني، وبلغت توزيعات الأرباح عن الربع الثاني 70.32 مليار ريال سعودي «18.75 مليار دولار أميركي».

تراجع الأرباح

وقال رئيس شركة أرامكو السعودية، وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، أن نسبة التراجع في الأرباح بلغ 73.4% مقارنةً مع 92.59 مليار ريال سعودي «24.69 مليار دولار» للربع ذاته من عام 2019.

وكشف رئيس شركة أرامكو، أنه رغم تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد «COVID-19» على الاقتصاد العالمي، مضت أرامكو السعودية قُدُمًا في تحقيق مستويات قياسية في أنشطة أعمالها مثبتةً بذلك مرونتها وموثوقيتها، وفي الوقت نفسه الحرص على سلامة وصحة العاملين فيها.

وقال رئيس شركة أرامكو، إنّ «الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائج الربع الثاني، مشيرًا إلى أن أسواق الطاقة تشهد انتعاشاً جزئياً بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم في اتخاذ خطوات لتخفيف القيود وإعادة إنعاش اقتصاداتها.

وشدّد على أنّ شركة أرامكو عازمة على الخروج من هذه الأزمة أكثر قوة من خلال الاستثمارات المستمرة في أعمال الشركة، موضحاً أن قطاع التنقيب والإنتاج سجل أحد أقل معدلات كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم.

وفي شهر يونيو الماضي، كشفت شركة أرامكو عن إتمام صفقة استحواذها على حصة 70% في سابك بسعر شراء قدره 259.1 مليار ريال سعودي «69.1 مليار دولار».

الانبعاثات الكربونية

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وفي يوليو 2020، أعلنت الشركات الأعضاء في مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ (OGCI) ومن بينها شركة أرامكو، عن هدفها لخفض معدل كثافة الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أعمال النفط والغاز في قطاعات التنقيب والإنتاج التابعة لها جميعًا بين 20 و21 كيلوجرامًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي بحلول عام 2025، مقارنة بمستوى الانبعاثات الأساسي البالغ 23 كيلوجرامًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي في 2017.

وحققت شركة أرامكو كثافة انبعاثات كربونية ناتجة عن أعمالها في قطاع التنقيب والإنتاج بلغت 10.4 كيلوجرامات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي في عام 2019. وقد تم تأكيد انبعاثات الشركة الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من طرف ثالث مستقل.

الإنفاق الرأسمالي والمديونية

وأوضحت شركة أرامكو أن نسبة مديونيتها بلغت في 30 يونيو 2020 نحو 20.1%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى السداد الآجل لسعر صفقة الاستحواذ على شركة سابك وتوحيد صافي مديونيتها في قائمة المركز المالي لأرامكو.

وبلغ التدفق النقدي الحر لشركة أرامكو نحو 22.9 مليار ريال سعودي «6.1 مليار دولار» في الربع الثاني و79.2 مليار ريال سعودي «21.1 مليار دولار» في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ77.3 مليار ريال سعودي «20.6 مليار دولار» و142.4 مليار ريال سعودي «38.0 مليار دولار» للفترات ذاتها من عام 2019.

وأوضحت شركة أرامكو أنه بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي 23.4 مليار ريال سعودي «6.2 مليارات دولار» في الربع الثاني و51.2 مليار ريال سعودي «13.6 مليار دولار» في النصف الأول من عام 2020.

وتواصل شركة أرامكو تنفيذ برنامجها لتحسين الكفاءة والإنفاق الرأسمالي؛ حيث من المتوقع أن تكون النفقات الرأسمالية للعام المالي 2020 ضمن الحد الأدنى من نطاق 93.75 مليار ريال سعودي «25 مليار دولار» إلى 112.50 مليار ريال سعودي «30 مليار دولار».

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