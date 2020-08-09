بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يقدم مواد غذائية لمتضرري انفجار بيروت

في إطار المساعدات السعودية العاجلة للبنانيين
قدَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأحد، مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، الذي شهد انفجارًا ضخمًا مؤخرًا أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة .
وشملت المواد سلال غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب، شمل التوزيع 500 عائلة متضررة .
ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق .
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