مدير تعليم الدواسر يعتمد لجنة تنفيذ خطة العودة للمدارس

اعتمد مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري قرار تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 1442، برئاسته وعضوية مساعديه وعدد من مديري ومديرات الإدارات ورؤساء الأقسام ذات العلاقة بانطلاقة العام الدراسي. وتتولى اللجنة تنفيذ عدد من المهام منها: جاهزية الميدان التعليمي وخطة العودة للمدارس استعداداً للعام الدراسي 1442، وتطبيق نماذج العودة للدراسة، واكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في جميع مدارس المنطقة، وجاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس، والتأكد من وصول واكتمال المقررات الدراسية للمستودعات المركزية بالإدارة، كذلك استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الميسرة للطلاب في عملية التعلم عن بعد، واكتمال البرامج التطويرية والتدريبية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية، وتنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للدراسة". والرفع بتقارير أسبوعية منظمة عن سير العمل على مستوى الإدارة ومكتب السليل والمدارس التابعة لها.



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