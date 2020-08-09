السعودية اليوم / العراق تسجل 2726 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

سجلت العراق 2726 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 82 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5392 حالة وفاة, فيما تم تسجيل 2271 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 107775 حالة شفاء.

// انتهى //

19:53ت م

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بغداد 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسسجلت العراق 2726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 150115 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 82 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5392 حالة وفاة, فيما تم تسجيل 2271 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 107775 حالة شفاء.// انتهى //19:53ت م0143

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