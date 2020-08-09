السعودية اليوم / جمعية " بصيرة" تعقد جمعيتها العمومية الأربعاء المقبل



الرياض 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

تعقد الجمعية العلمية

وسيتناول الاجتماع عددا من الموضوعات منها، عرض التقرير الإداري والمالي للدورة السادسة، ومناقشة بعض البرامج والأنشطة، إضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية لدورته السابعة المقبلة.

ودعت الجمعية الراغبين للترشح لمجلس الإدارة التسجيل في الخانة المخصصة، ورفع السيرة الذاتية حسب الموقع بموعد أقصاه يوم غد الاثنين.

يذكر أن الجمعية تحتضنها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولديها فروع في الجامعة الإسلامية وجامعة أم القرى، وتهدف إلى تنمية الفكر العلمي في مجال الدراسات الدعوية والعمل على تطويره وتنشيطه، وتسعى إلى تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية، كما تقدم المشورة العلمية في مجال الدراسات الدعوية، وتطوير الأداء العلمي والمهني، إضافة إلى تيسير تبادل الإنتاج العلمي، والأفكار العلمية في مجال الدراسات الدعوية بين الهيئات والمؤسسات المهنية داخل المملكة وخارجها.

// انتهى //

19:52ت م

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الرياض 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واستعقد الجمعية العلمية السعودية للدراسات الدعوية " بصيرة " اجتماع جمعيتها العمومية الثامن مساء الأربعاء المقبل عبر البث المرئي .وسيتناول الاجتماع عددا من الموضوعات منها، عرض التقرير الإداري والمالي للدورة السادسة، ومناقشة بعض البرامج والأنشطة، إضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية لدورته السابعة المقبلة.ودعت الجمعية الراغبين للترشح لمجلس الإدارة التسجيل في الخانة المخصصة، ورفع السيرة الذاتية حسب الموقع بموعد أقصاه يوم غد الاثنين.يذكر أن الجمعية تحتضنها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولديها فروع في الجامعة الإسلامية وجامعة أم القرى، وتهدف إلى تنمية الفكر العلمي في مجال الدراسات الدعوية والعمل على تطويره وتنشيطه، وتسعى إلى تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية، كما تقدم المشورة العلمية في مجال الدراسات الدعوية، وتطوير الأداء العلمي والمهني، إضافة إلى تيسير تبادل الإنتاج العلمي، والأفكار العلمية في مجال الدراسات الدعوية بين الهيئات والمؤسسات المهنية داخل المملكة وخارجها.// انتهى //19:52ت م0142

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