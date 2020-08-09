السعودية اليوم / رئيس جامعة حفر الباطن يبحث خطة العودة الآمنة للدراسة الجامعية



حفر الباطن 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

عقدت اللجنة العليا للمخاطر بجامعة حفر الباطن اليوم اجتماعاً برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني ، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وخطة العودة الآمنة للدراسة الجامعية لعام 1442هـ، وفق الدليل الاسترشادي والضوابط الخاصة بذلك الصادرة من وزارة التعليم .

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري، بأن قطاعات الجامعة استأنفت أعمالها اليوم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية والتنظيمية للعودة لمقر العمل في ظل الظروف الحالية بسبب جائحة فيروس

وبين أن اللجنة قامت بجولات ميدانية للتأكيد على التباعد وعدم الاقتراب في بيئة العمل ، وتجنب المصافحة ولبس الكمامات مع غسل اليدين بشكل مستمر، واستخدام السلالم وتجنب المصاعد قدر الإمكان، مع متابعة خطة تقسيم حضور الموظفين عدداً وموعداً وفق تعليمات وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية.

// انتهى //

19:33ت م

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حفر الباطن 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسعقدت اللجنة العليا للمخاطر بجامعة حفر الباطن اليوم اجتماعاً برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني ، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وخطة العودة الآمنة للدراسة الجامعية لعام 1442هـ، وفق الدليل الاسترشادي والضوابط الخاصة بذلك الصادرة من وزارة التعليم .وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري، بأن قطاعات الجامعة استأنفت أعمالها اليوم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية والتنظيمية للعودة لمقر العمل في ظل الظروف الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس الجامعة المعنية بمتابعة الحالة الصحية وتنفيذ الدليل الاسترشادي لعودة الموظفين مع خطط الطوارئ والأزمات باشرت أعمالها في جميع مرافق وقطاعات الجامعة للتأكد من تطبيق المعايير الصحية وفق الضوابط الاحترازية والتدابير الوقائية.وبين أن اللجنة قامت بجولات ميدانية للتأكيد على التباعد وعدم الاقتراب في بيئة العمل ، وتجنب المصافحة ولبس الكمامات مع غسل اليدين بشكل مستمر، واستخدام السلالم وتجنب المصاعد قدر الإمكان، مع متابعة خطة تقسيم حضور الموظفين عدداً وموعداً وفق تعليمات وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية.// انتهى //19:33ت م0141

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