السعودية اليوم / غامبيا تسجل 3 وفيات و155 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بانجول 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واس

سجلت غامبيا 155 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في غامبيا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 1090 حالة إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19 حالة وفاة.

// انتهى //

19:26ت م

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بانجول 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واسسجلت غامبيا 155 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية .وأوضحت وزارة الصحة في غامبيا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 1090 حالة إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19 حالة وفاة.// انتهى //19:26ت م0136

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