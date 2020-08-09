السعودية اليوم / جيش الاحتلال يعتقل فلسطيني من قلقيلية



قلقيلية 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شاباً فلسطينياً من بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية في قلقيلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب لؤي حمزة حسين، على حاجز طيار عند مدخل قرية عزبة الطبيب شرق قلقيلية.

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19:19ت م

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