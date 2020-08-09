السعودية اليوم / بلدية محافظة رجال ألمع تواصل أعمال الإصحاح البيئي



محايل 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة رجال ألمع التابعة لأمانة منطقة عسير ، تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش للأحياء والأماكن العامة والمرافق الحكوميه والحاويات بالأحياء والشوارع العامة بالمحافظة ، ضمن جهودها الرامية للحد من انتشار جائحة

وقامت البلدية بجولات رقابية على الأسواق والمراكزالتجارية والمطاعم للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات ووسائل السلامه لضمان توفير بيئة آمنة.

// انتهى //

19:08ت م

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محايل 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واستواصل بلدية محافظة رجال ألمع التابعة لأمانة منطقة عسير ، تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش للأحياء والأماكن العامة والمرافق الحكوميه والحاويات بالأحياء والشوارع العامة بالمحافظة ، ضمن جهودها الرامية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، لحماية المواطنين والمقيمين ، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.وقامت البلدية بجولات رقابية على الأسواق والمراكزالتجارية والمطاعم للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات ووسائل السلامه لضمان توفير بيئة آمنة.// انتهى //19:08ت م0132

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