السعودية اليوم / رئيس بوركينافاسو يؤكد أن محاربة الإرهاب معركة طويلة المدى لابد من الانتصار فيها



واغادوغو 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واس

أكد الرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوري أن محاربة الإرهاب معركة طويلة المدى، ولا بد من الانتصار رغم الصعوبات .

ونقلت وكالة الأنباء البوركينية عن الرئيس كابوري في تعليق له على الهجوم الذي استهدف الجمعة الماضي سوقًا للماشية شمالي البلاد، أن القناعة ستبقى قائمة بأنه " يجب علينا الدفاع عن بوركينافاسو، وهي مهمة لن نفشل فيها".

يذكر أن مسلحين مجهولين نفذوا يوم الجمعة الماضي هجومًا على قرية "نامونغو" أسفر عن مقتل 20 شخصًا، وإصابة آخرين بجروح، وأعلنت السلطات البوركينية على إثره عن عملية تمشيط في المنطقة، داعية المواطنين إلى أقصى درجات اليقظة، وضرورة التعاون مع قوات الدفاع والأمن.

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18:50ت م

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