السعودية اليوم / بلدية محايل عسير تواصل جهودها في معالجة التشوهات البصرية



محايل 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

واصلت بلدية محافظة محايل عسير جهودها الميدانية في معالجة التشوهات البصرية .

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن البلدية رفعت أكثر من 3200 طن، من الأنقاض ومخلفات البناء والنفايات من الطرق والأحياء، إلى جانب تأهيل الأرصفه بطرق المحافظة وإزالة التشوهات البصرية من على الجدران.

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18:45ت م

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