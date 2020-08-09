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الأرصاد: الدمام والأحساء تسجلان أعلى درجات الحرارة غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تسجل كل من الدمام والأحساء أعلى درجات الحرارة غدًا بين المدن السعودية حيث من المتوقع أن تصل إلى 47 مئوية، فيما تسجل كل من رفحاء وحفر الباطن 44.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا
وستكون درجات الحرارة المتوقعة في كل من المدينة المنورة والرياض 44 فيما ستكون 41 في مكة وبريدة وشرورة و37 في جدة.
أما أقل درجة حرارة غدًا فسوف تكون في أبها التي تسجل 17 درجة في حين تسجل الباحة 18 مئوية.
حالة الطقس غدًا
وقالت الهيئة إنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة.
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