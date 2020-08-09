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#وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في الرياض
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مصمم أوتوكاد/ مشروع المترو (للسعوديين): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
– مصمم أنظمة النقل والبنية التحتية/ مشروع المترو (للسعوديين): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
– مدير الحسابات/ التحصيل: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو الأعمال التجارية)، أو أي مجال ذي الصلة.
التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:
وأوضحت سيمينس الألمانية ، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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