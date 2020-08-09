محمد بن مسعود - الدمام - بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها بمقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين على يد مسلحين في النيجر.

وأوضحت قناة سكاي نيوز، أن 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين قتلوا اليوم الأحد بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية في النيجر. 09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 06:48 PM بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية Advertisements مقتل 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين على يد مسلحين في النيجر مقتل 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين على يد مسلحين في النيجر أفادت "سكاي نيوز" نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها بمقتل 8 أشخاص بينهم 6 سياح فرنسيين على يد مسلحين في النيجر.

وأوضحت قناة سكاي نيوز، أن 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين قتلوا اليوم الأحد بنيران مسلحين على دراجات نارية في منطقة كورية في النيجر. الكلمات المفتاحية ، مقتل 8 أشخاص بينهم 6 فرنسيين على يد مسلحين في النيجر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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