محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ الخميس المقبل يعقد مجلس النواب اللبناني جلسات مفتوحة؛ لبحث وقائع حادث انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، بحسب ما أعلن رئيس المجلس نبيه بري، اليوم (الأحد). وقال "بري" عبر حسابه في موقع فيسبوك: "أعلن عن عقد جلسات مفتوحة للمجلس النيابي ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس المقبل، في قصر الأونيسكو، لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب، وتجاهلها". 09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 06:31 PM تبدأ الخميس المقبل Advertisements البرلمان اللبناني يعقد جلسات مفتوحة لمناقشة الحكومة على انفجار بيروت البرلمان اللبناني يعقد جلسات مفتوحة لمناقشة الحكومة على انفجار بيروت يعقد مجلس النواب اللبناني جلسات مفتوحة؛ لبحث وقائع حادث انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، بحسب ما أعلن رئيس المجلس نبيه بري، اليوم (الأحد). وقال "بري" عبر حسابه في موقع فيسبوك: "أعلن عن عقد جلسات مفتوحة للمجلس النيابي ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس المقبل، في قصر الأونيسكو، لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب، وتجاهلها". الكلمات المفتاحية ، البرلمان اللبناني يعقد جلسات مفتوحة لمناقشة الحكومة على انفجار بيروت ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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