شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث العلاقات مع سفراء مصر وأذربيجان وسنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل م وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، سفير مصر وأذربيجان وسنغافورة لدى المملكة .

وجرى خلال الاستقبالات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.