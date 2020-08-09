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الجبير يبحث العلاقات مع سفراء مصر وأذربيجان وسنغافورة 

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استقبل م وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، سفير مصر وأذربيجان وسنغافورة لدى المملكة .

وجرى خلال الاستقبالات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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