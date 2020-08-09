متحدث الصحة: الحالات الحرجة تراجعت 5.5 % في 3 أيام

2020-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تراجع الحالات الحرجة بين مصابي فيروس كورونا بنسبة 5.5 % خلال الثلاثة أيام الأخيرة.

استمرار تراجع الحالات الحرجة

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أكد العبدالعالي أن إجمالي الفحوصات في المملكة بلغت 3,813,274 فحصًا مخبريًا دقيقًا مشيرًا إلى قرب انطلاق الدراسات السريرية قريبًا على متطوعين مصابين بالفيروس.

وقبل أيام أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الحالات الحرجة تراجعت بنسبة 12% خلال الأسبوعين الماضيين بين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

حالات كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن تعافي (1599) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (252.039) حالة.

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ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (33484) حالة من بينها (1816) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (288960) حالة، توفي منهم (3167) حالة.

تطبيق البروتوكولات الوقائية

وطالب الدكتور العبدالعالي الجميع بالحرص على توخي الحذر حتى لا يكون سببًا في نقل العدوى لمن حوله، حاثًا الجميع عند الشعور بأحد أعراض كورونا على عزل نفسه مباشرة والتوجه إلى أقرب عيادة تطمن، مبينًا أن العلماء يتابعون الجائحة ويراقبون ما إذا كانت هناك موجات أخرى.

وجدّد التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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