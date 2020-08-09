- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الزائدي : وصول المقررات الدراسية لـ 1538 مدرسة بمكة قبل 4 محرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الزائدي : وصول المقررات الدراسية لـ 1538 مدرسة بمكة قبل 4 محرم
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي بضرورة وصول المقررات الدراسية لـ 1538 مدرسة قبل 4 محرم 1442 هـ من العام الدراسي الجديد، مشيدًا بجهود قائدي المدارس وقائداتها على تعاونهم الذي انعكس على خطة ترحيل الكتب بكل يسر وسهولة.
توزيع المقررات الدراسية
جاء ذلك خلال وقوفه اليوم ميدانيًا على ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية للمدارس لجميع المراحل في مقر مستودعات تعليم مكة المكرمة وللاطلاع على سير عملية وصول جميع المقررات الدراسية.
التواصل والتجاوب مع الميدان التربوي
وحث الدكتور الزائدي الجميع على بذل مزيد من الجهد وسرعة التواصل والتجاوب مع الميدان التربوي مطالبًا الجميع بمضاعفة الجهد قبل بدء العام الدراسي المقبل.
كما تفقد مدير التعليم مجمع الرصيفة ومجمع النور التعليمي للبنات وهي من المشروعات الجاري تنفيذها حيث اطلع على مراحل سير العمل والإنجاز موجهًا ببذل المزيد من الجهود لضمان تسليمها في الوقت المحدد حتى تستفيد منها طالبات المنطقة بتعليم مكة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الزائدي : وصول المقررات الدراسية لـ 1538 مدرسة بمكة قبل 4 محرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.