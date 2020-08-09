وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية

2020-08-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الإدارة المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، ويفضل درجة الماجستير.

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– أخصائي إدارة المشتريات والعقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، القانون، المحاسبة، الإدارة العامة، سلاسل الإمداد).

التقديم على وظائف هيئة السوق المالية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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