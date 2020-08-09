فيديو.. انتشال جثث جنود البحرية الأمريكية بعد 10 أيام من حادث الغرق 

2020-08-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

عثر المسؤولون على جثث 8 من جنود البحرية الأمريكية بعد أن غرقت سفينتهم خلال تدريب روتيني قبالة ساحل جزيرة سان كليمنتي، كاليفورنيا، حيث كانت المجموعة تشارك في تدريبات خلال يوم 30 يوليو.

وكانت فرقة جنود البحرية تتكون من 16 شخصًا، وقد غرقت سفينتهم بمقدار 600 قدم، ونجا نصفهم من الحادث لكن توفي اثنان منهم بسبب إصاباتهم الحرجة، وتم إطلاق عمليات البحث في البحر عن السفينة وتفتيش أكثر من 1000 ميل بحري بواسطة طائرات الهليكوبتر والسفن والأفراد.

وبعد ذلك أوقف قائد سلاح مشاة البحرية جميع العمليات، وعُد الجنود في عداد الموتى، وبعد 10 أيام من الحادث، عثرت السلطات على جثث الجنود الغرقى الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عامًا، وقد تم التعرف عليهم جميعًا، وسيتم نقلهم لتسليم رفاتهم إلى أسرهم.

Advertisements

وتم العثور على الجثث من قبل وحدات الإنقاذ البحرية التابعة للبحرية الأمريكية والتي استخدمت أنظمة فيديو تعمل عن بعد تحت الماء المتخصصة في البحث والإنقاذ تحت البحر.

البحرية الأمريكية: مناورات إيران البحرية متهورة وغير مسؤولة

المزيد

جديد الأخبار