رئيس أرامكو يطمئن سوق العمل بشأن صفقة ريلاينس إندستريز

2020-08-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

طمأن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، أجواء سوق العمل قائلًا إن الشركة لا تزال تعمل على صفقة للاستثمار في ريلاينس إندستريز، بحسب وكالة بلومبرغ.

ويأتي تصريح أمين الناصر بعد أن قال رئيس ريلاينس إندستريز، موكيش أمباني، في الاجتماع العام السنوي للشركة في يوليو إنه نظرًا للظروف غير المتوقعة في سوق الطاقة بسبب جائحة كوفيد-19 لم تتقدم الصفقة وفقًا للجدول الزمني الأصلي.

وأضاف أمباني: نحن في ريلاينس نقدر علاقتنا الممتدة لأكثر من عقدين مع أرامكو السعودية ونلتزم بشراكة طويلة الأمد، بحسب شبكة CNBC.

وفي اجتماع الجمعية العمومية العام الماضي كان أمباني قد أعلن أن أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، ستستثمر 15 مليار دولار في أعمال ريلاينس لتحويل النفط إلى كيماويات والتي تتضمن تكرير النفط والاستكشاف وتجارة التجزئة إلى جانب البتروكيماويات، لكن في وقت سابق من هذا العام غمرت سوق الطاقة العالمي حالة من عدم اليقين في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى عرقلة الصفقة.

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ومن شأن استثمار أرامكو في الشركة الهندية أن يزيح عنها الديون بحلول مارس 2021.

وكانت أسهم ريلاينس قد ارتفعت بنحو 150% منذ شهر مارس الماضي بعد استثمار صندوق الاستثمارات العامة في منصة جيو بلاتفورمز التقنية، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة ريلاينس إندستريز.

أرباح أرامكو بالنصف الأول:

وفي سياق آخر، كانت شركة أرامكو قد أعلنت عن نتائج النصف الأول بأرباح بلغت 87.1 مليار ريال، كما أعلنت الشركة انخفاض الأرباح بنسبة 50% في النصف الأول، كما أعلنت عن إيرادات في الربع الثاني بلغت 123.23 مليار ريال، بينما بلغت إيرادات النصف الأول 348.8 مليار ريال.

أرباح أرامكو بالنصف الأول.. 87 مليار ريال وتوزيع 70 ملياراً على المساهمين

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