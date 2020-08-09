152 إصابة كورونا جديدة في جازان وإجمالي الحالات النشطة 1662

2020-08-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 14 مدينة، حيث سجلت جازان 59 إصابة، وبيش 36 إصابة، وأبو عريش 17 إصابة، وأحد المسارحة 8 إصابات، وصامطة 7 إصابات، والعيدابي 4 إصابات، والموسم 4 إصابات، والدائر 3 إصابات، وفيفاء 3 إصابات، والطوال 3 إصابات، والريث 3 إصابات، وصبيا إصابتين، والدرب إصابتين.

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كما تم تسجيل إصابة واحدة في الحرث، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 69 حالة شفاء.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 6766 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 5033 حالة، وبلغ عدد الوفيات 71 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1662 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1428 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 288690 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 252039 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3167 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 33484 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1816 حالة.

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