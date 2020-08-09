“البيئة والمياه” تدعو لإبداء الآراء حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المياه

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 9 أغسطس 2020 05:12 مساءً - دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، العموم والمهتمين، اليوم (الأحد)، لإبداء مرئياتهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المياه.

وأشارت الوزارة، إلى أنها ستستقبل الملاحظات عن طريق البريد الإلكتروني المخصص لذلك، وخلال مدة ثلاثين يومًا.

وأرفقت رابطًا إلكترونيًا، يمكن الراغبين من الاطلاع على مسودة لائحة الوزارة لنظام المياه، وكذلك التصويت بـ “مناسبة” أو “غير مناسبة”، ومعرفة إجمالي نتائج التصويت.

Advertisements

ويهدف النظام للحفاظ على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وأوجه استخدامها، وحصول كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة، ومطابقة للمواصفات المعتمدة؛ لتلبية احتياجاته الطبيعية، وضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع.

يذكر أن أحكام النظام تطبق على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما فيها المناطق الخاصة، فيما عدا مياه زمزم.

مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة